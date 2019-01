Fonte: Luca Bargellini

Colpo in prospettiva per il Sassuolo. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il club neroverde ha bloccato il giovane difensore Andrea Meroni per la prossima estate. Sul classe '97, di proprietà del Pisa, avevano messo gli occhi anche società come Sampdoria ed Empoli.