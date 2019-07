TMW - Sassuolo, Boateng ai saluti: "Ora la Fiorentina, non vedo l'ora"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

E' tutto fatto per il passaggio di Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina. Il giocatore, qualche istante fa, ha lasciato il ritiro del Sassuolo a Vipiteno per raggiungere la sua nuova squadra. Queste le parole raccolte prima della partenza dagli inviati di TMW: "Sono felice, vediamo quello che succede domani, ma posso dire di essere molto contento. Nuovo entusiasmo a Firenze? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l'ora di arrivare. Prima voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Non era facile prendere questa decisione, ma è il calcio. Non vedo l'ora che sia domani. Forza viola!".