Protagonista nel pomeriggio del Mazza, dove il suo Sassuolo ha vinto in casa della SPAL, l'esterno nero-verde Jeremie Boga parla così a fine partita in zona mista: "Oggi era una vittoria molto importante per noi, e abbiamo fatto bene tutto ciò che serviva per vincere. Per me è diverso segnare di testa, è la prima volta che faccio gol così in carriera. La palla di Berardi era molto bella perciò per me è stato tutto più facile".

Può essere una svolta oggi?

"Per adesso non significa molto, dobbiamo continuare a vincere: ora c'è il Parma in casa, ma dobbiamo soprattutto dare continuità di prestazioni".

L'obiettivo rimane la salvezza?

"Sì, facciamo tutto per salvarci. Poi potremo anche guardare più avanti".