Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di www.imagephotoagency.it

Jeremie Boga ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto in quel di Torino contro la Juventus: "Oggi è stata una partita molto bella. Abbiamo giocato con fiducia e personalità e il dubbio è meritato".

Contro la Juve sono esaltate le tue qualità?

"Per me giocare contro la Juve o contro un’altra devo fare il meglio per la squadra".

Il gol?

"E' stata una bell’azione, uno scambio con Caputo e poi è venuto tutto da sé".

Punto meritato?

"Sì. Il punto è meritato perchè abbiamo sofferto insieme con tutta la squadra".

Cosa avete detto a Turati?

"Complimenti a lui. Sono molto contento. Si allena bene sappiamo che è forte ed è stato pronto per la partita".