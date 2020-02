TMW - Sassuolo, Boga: "Volevo segnare. Punto almeno a dieci gol"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

In gol nel 4-2 di oggi contro la Roma, l’attaccante del Sassuolo Jeremie Boga ha parlato così in zona mista: “Penso che oggi la squadra ha giocato molto bene in fase difensiva e offensiva. Questa partita può fare la differenza per la stagione. Avevamo fatto una grande partita anche contro il Napoli ma non avevamo trovato il gol, oggi abbiamo segnato ed è arrivata la vittoria, sono contento”.

La sofferenza del secondo tempo? “Era normale soffrire. Giocavamo contro una grande squadra e sapevamo di dover difendere tutti insieme”.

Il tuo gol? “Dopo aver causato il rigore mi sono detto che volevo fare qualcosa per la squadra. Il gol è arrivato e sono contento”.

Sei gol in Serie A per te. “Questo è il mio gioco, cercare di dribblare e segnare. A volte non funziona, oggi è andata bene”.

Questa è la strada giusta. “Sì, ora dobbiamo dare continuità per la prossima partita, cercare di vincere ancora e per salire più in alto possibile in classifica”.

Dove può arrivare questo Sassuolo? “Non lo so, ma dobbiamo cercare di giocare tutte le gare come abbiamo fatto oggi. Poi vedremo dove possiamo arrivare”.

Tu dove pensi di arrivare? “Io cerco di fare più gol e assist possibili, poi vediamo che cosa succede. L’obiettivo? Almeno dieci gol”.