Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

Il giocatore del Sassuolo Enrico Brignola ha commentato così ai microfoni di TMW l’amichevole vinta per 2-0 contro il Sudtirol: “Era importantissimo continuare a fare buone prestazioni, siamo entrati in campo con la giusta carica, abbiamo fatto un grande secondo tempo e sono felicissimo per questo gol. Il ritiro procede alla grande, siamo carichi e vogliamo iniziare il prima possibile. Oggi era il primo test importante, abbiamo dimostrato di stare bene, ogni giorno ci alleniamo per migliorare e dobbiamo continuare così. Sul piano personale? Mi sono prefissato di fare un grande anno. Voglio ripagare la fiducia della società, spero di fare più partite possibili per aiutare i miei compagni di squadra. Ora recuperiamo e pensiamo già alla gara di domani, vogliamo andare avanti così. L’obiettivo di squadra? Vogliamo migliorarci sempre di più, conosciamo i nostri mezzi e siamo carichi. Chi mi ha sorpreso? Caputo, non mi aspettavo una persona così. È simpaticissimo, alla mano e mi aiuta tantissimo”.