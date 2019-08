TMW - Sassuolo, Caputo: "Dobbiamo essere più convinti della nostra forza"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha parlato in zona mista ai microfoni di TMW al termine della gara persa dai neroverdi contro il Torino: “Sicuramente c’è un po’ di dispiacere per il risultato perché abbiamo creato tante palle gol. C’erano tanti giocatori nuovi in campo, sapevamo di affrontare una gara forte, fisica. La prestazione è stata buona, dobbiamo essere solo più convinti della nostra forza. Penso che siamo usciti fuori alla lunga, loro sono stati bravi a pressarci forte. Abbiamo creato tante palle gol, dispiace per il risultato ma è la prima giornata e dobbiamo guardare avanti. Il mio gol? Penso che sia stato bravo Locatelli a smarcarsi. Abbiamo avuto anche altre situazioni del genere, sono cose che proviamo in settimana. Se siamo più convinti dei nostri mezzi possiamo toglierci delle soddisfazioni”.

Su Raspadori: “Non si può dire niente a un ragazzo così giovane che ha così tanta qualità. Può solo crescere, è un giocatore forte e noi dobbiamo aiutarlo. Io penso che abbiamo una squadra forte con dei giocatori forti, non so cosa succederà fino alla fine del mercato. Siamo convinti di fare quello che il mister ci chiede e dobbiamo continuare su questa strada. Il gol? Per un attaccante è importante segnare con un gol, ma è servito a poco. Peccato perché secondo me almeno un pareggio lo potevamo portare a casa”.