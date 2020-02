TMW - Sassuolo, Caputo: "Felice per i gol, grande vittoria contro una big"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

L’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo, grande protagonista della vittoria per 4-2 contro la Roma, ha parlato così in zona mista a fine gara: “Una grandissima partita, una grandissima serata. L’abbiamo preparata benissimo. Si vedeva già dal riscaldamento che volevamo questa vittoria a tutti i costi. Sono contento per i gol perché non segnavo da un po’, è stato un periodo particolare ma bisogna sempre lavorare e non mollare mai. Siamo contenti perché abbiamo battuto una grande squadra, ora dobbiamo continuare a lavorare”.

Sei arrivato in doppia cifra, peccato per non aver trovato il terzo. “Si è stato bravo il difensore della Roma Bruno Peres che me l’ha toccata alla fine e ha fatto cambiare la traiettoria alla palla. Ma va bene così, l’importante erano i tre punti e siamo riusciti a portarli a casa contro una grande squadra”.

I tuoi gol? “Il primo è stato un bel contropiede, mi hanno dato una grande palla e ho cercato di valorizzarla. Il secondo è stata una bell’azione di squadra. Siamo contenti perché abbiamo fatto una prestazione superlativa tutti”.

Il secondo tempo? “Nel primo abbiamo spinto tanto, poi ci sta di soffrire contro una grande squadra. Nella sofferenza ci siamo uniti e poi è arrivato il gol di Boga. Siamo in un buon momento, dobbiamo continuare così perché queste partite ci danno fiducia e a noi serviva questo. Ora ci riposiamo due giorni e poi penseremo subito alla SPAL”.

Una dedica per questa doppietta? “Sicuramente alla mia famiglia che mi sopporta, quando non faccio gol in settimana sono un po’ nervoso. Per fortuna ho segnato, sono contento e va bene così”.

Rivincita per il 4-2 dell’andata? “Quella partita l’abbiamo analizzata quando è successa, sicuramente c’era un po’ di voglia di rivincita. Abbiamo cercato di mettere in difficoltà la Roma e siamo contenti per quello che abbiamo fatto”.

Il tuo rendimento? “Sono statistiche che fanno piacere a livello personale, ma se faccio gol è anche merito della squadra. Sono venuto per questo, cerco di mettere a disposizione la mia esperienza trascinando anche i più giovani. Sono contento per quello che stiamo facendo”.