TMW - Sassuolo, Caputo: "Siamo una squadra forte, ora testa al Parma"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo protagonista con una doppietta nella vittoria per 3-0 dei suoi contro la SPAL, ha parlato a fine gara in zona mista. Queste le parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Il sapore della doppietta è buono, soprattutto perché valsa per i tre punti. Grazie anche ai miei compagni per i due assist, io l'ho solo spinta dentro. Venivamo da settimane non facili, ci siamo ricompattati e abbiamo fatto una grande partita. Davanti lavoriamo tanto insieme, l'intesa cresce giorno dopo giorno. Siamo una squadra molto forte, ma dobbiamo subito pensare alla prossima partita tra tre giorni. Sappiamo le difficoltà ma con i nostri modi di giocare possiamo fare male a chiunque. I numeri sono numeri, noi lavoriamo sul campo per migliorarli. Possiamo lottare contro tutte, e il campo ci dirà dove possiamo arrivare".

Inizio difficile di partita? "Sì, venivamo da una brutta sconfitta a Roma e può darsi che non l'abbiamo buttata giù. Ma siamo uomini, e abbiamo giocato: trovato il gol ci siamo sciolti e abbiamo fatto meglio. Ora dobbiamo recuperare più energie possibili e andare a Parma per fare la nostra partita".

Un ruolo un po' più esterno oggi? "Il mister oggi ci ha messi io e Berardi davanti più larghi, con Defrel trequartista. Dovevamo muoverci molto per scardinare la loro difesa a tre, sono contento così".