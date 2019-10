TMW - Sassuolo, Caputo: "Tre gol e zero punti, c'è rammarico"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Sassuolo-Inter 3-4 è intervenuto in zona mista l’attaccante neroverde Francesco Caputo: “Quando sei in campo non riesci ad analizzare quello che è successo, se rivedo la partita è più facile capire gli errori. Comunque fare tre gol all’Inter, una delle squadre più in forma del campionato, e non raccogliere neanche un punto sicuramente ti porta rammarico. Anche sul 4-1 ci abbiamo creduto, ce l’abbiamo dentro, dobbiamo avere questo atteggiamento fin dal primo minuto. Sicuramente è stato un periodo diverso, non giocavamo da tre settimane, c’è stata una situazione che tutti sappiamo. Ci tenevamo tantissimo a fare una bella partita per il presidente, che teneva tanto alla partita contro l’Inter. Ci è mancato pochissimo per portare a casa un risultato che sarebbe stato straordinario”.

Sulla difesa: “Non è la prima volta che ci capita di prendere così tanti gol, dobbiamo analizzare nel dettaglio gli errori. Da domani cercheremo di farlo”.

Sul Verona: “Io penso che ogni partita sia importante. Andare a Verona non sarà facile. Sarà una partita tosta, dobbiamo affrontarla con cattiveria”.