tmw Sassuolo, Carnevali: "Richieste dall'estero per Locatelli. Il Napoli è su Boga"

Giovanni Carnevali, ds del Sassuolo, ha parlato di tanti temi "Su Boga ci sono novitù ogni giorno, è tra i nostri più richiesti. Vogliamo tenerlo ma abbiamo richieste e facciamo valutazioni. Al netto dell'aspetto economico, è un tema di club: il Sassuolo ha iniziato un percorso di rapporti coi club. Marlon dal Barcellona, Boga dal Chelsea".

Il Napoli ha chances?

"Tra le italiane è stata tra le prime, il rapporto con De Laurentiis è importanti. Sarà una delle prime società che interpelleremo. L'Inter? Non c'è".

Passiamo a Locatelli.

"Vorremmo tenerlo. Abbiamo la fortuna di avere giocatori così, il mercato è lungo ed è giusto fare valutazioni. E' importante capire che il Sassuolo deve continuare così".

Via solo a titolo definitivo?

"Facciamo valutazioni di volta in volta".

De Zerbi è perfetto per crescere i giovani.

"De Zerbi è una certezza, fa crescere i ragazzi. Guardavo oggi la conferenza stampa dell'Italia, c'erano Caputo e Locatelli, Berardi non c'era solo perché infortunato".

In arrivo c'è Schiappacasse.

"Ha prospettive, ha fatto bene al Sub20. E' un inespresso, sappiamo le sue qualità, ci crediamo e portiamo avanti il progetto giovani. Da noi possono crescere, ha le caratteristiche per esplodere".

Scamacca è in uscita?

"Ha richieste. Ha fatto un percorso di crescita, non possiamo trattenerlo perché abbiamo giocatori importanti. E' giusto dargli la possibilità, vorremmo mandarlo in A a giocare".

Che pensa della stagione di Sensi all'Inter?

"La prima parte eccezionale, la seconda ha avuto infortuni ma può dimostrare il suo vero valore".

Adesso è il tempo di alzare l'asticella?

"Siamo arrivati ottavi, è un grandissimo risultato. Lo desideriamo ma la A è sempre complicata. Crediamo in quel che facciamo, teniamo alta l'asticella".

Locatelli piace anche alla Fiorentina?

"E' difficile che la Fiorentina lo segua. Hanno altri giocatori: senza toglier nulla alla Fiorentina, può ambire a top club di alto livello. Juventus o estero? Soprattutto estero. Ha richieste fuori dall'Italia".