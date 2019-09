TMW - Sassuolo, Chiriches: "È stato sbagliato approccio nel primo tempo"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vlad Chiriches, difensore del Sassuolo, si è così espresso al termine della partita persa in casa del Parma: "Pensavamo di prendere un punto, e alla fine invece abbiamo perso. Siamo un po' tristi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato un po' troppo, il nostro livello non è stato buono. Anche io forse sono stato leggero nell'approccio, e in qualche azione. Nel secondo invece controllavamo la partita ma non siamo stati incisivi. Anche io ho giocato una ripresa buona, alla fine però conta che abbiamo perso e dobbiamo subito reagire. Siamo delusi di aver preso gol, ma ora torneremo a casa e proveremo subito a tornare alla vittoria. Sarà un campionato equilibrato, vedo che tutte le squadre fanno risultati. Noi dobbiamo pensare a noi, a giocare il nostro calcio e vincere le partite", le sue parole in zona mista.