tmw Sassuolo, Consigli: "Il Parma non ha neanche tirato in porta ed ha vinto"

Il portiere del Sassuolo Andrea Consigli ha parlato in zona mista dopo il ko subito con il Parma:

"Questa partita la sentivamo molto, vincendo ci saremmo attaccati al Parma e avremmo potuto iniziare a guardare la classifica da una prospettiva diversa. Dobbiamo stare tranquilli, perché abbiamo fatto comunque una gran partita: abbiamo messo per 90' nella propria metà campo una squadra che ha 35 punti".

Lì davanti le occasioni sono mancate.

"Nel primo tempo, Obiang ha avuto una chance a due passi dal portiere. Caputo ha avuto un'opportunità da solo in area. Le occasioni le abbiamo avute. Se è per questo, il Parma non ha neanche tirato in porta e ha vinto. Dispiace, però il Parma è questo: merito a loro, perché è una squadra che sfrutta al meglio queste caratteristiche. Ha 35 punti per merito, sono organizzati e pericolosi nelle ripartenze. Siamo due mondi diversi, ma nessuna delle due squadre ha ragione: bravi loro, che stanno lottando per qualcosa di importante".

E' un peccato aver interrotto la vostra serie positiva.

"Sì, però a differenza del girone d'andata, adesso le prestazioni ci sono sempre. Dobbiamo continuare così".

Sul gol del Parma, ci sono state delle proteste per un fallo su Berardi.

"Ero lontano dalla palla, io pensavo più che altro al posizionamento dei miei difensori. Non ho visto il fallo".

Ora c'è l'Atalanta.

"Sarà un bel banco di prova, parliamo di una squadra che è fissa tra le prime quattro del campionato: non è più una provinciale, è una squadra forte".