Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Sassuolo Andrea Consigli ha parlato in zona mista dopo il ko subito per mano dell’Empoli: “Non siamo scesi in campo, dal punto di vista mentale, di atteggiamento, del voler lottare su ogni pallone oggi non c’eravamo. È abbastanza inconcepibile, sapevamo l’importanza di questa partita, ne abbiamo parlato tutta la settimana. Dispiace, ma oggi non c’è da parlare dell’aspetto tattico, non c’eravamo e basta. Anche sotto di uno, due gol andavamo con tanti uomini oltre la palla, manca lo spirito di sacrificio che non deve mai mancare, eravamo una squadra senz’anima”.