TMW - Sassuolo, Consigli: "Spero arrivino altri giocatori. Toljan è forte"

Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli, ha parlato in mixed zone dopo la vittoria per 1-0 contro l'Empoli in amichevole. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Mi sono fatto trovare pronto, non credo che si siano amichevoli dove si può entrare senza essere concentrati, altrimenti si rischiano brutte figure. Sto bene".

Il bilancio del ritiro?

"Sicuramente buono, ci sono stati pochi infortuni e già quello è importante. Adesso alleggeriremo il lavoro per farci trovare pronti sia per la Coppa Italia che per il campionato".

Cosa pensa del nuovo gruppo?

"Ci vuole tempo, abbiamo un modo di giocare particolare. Toljan ha un grande potenziale ma non conosce ancora la lingua, dobbiamo essere bravi noi ad aiutarlo. Lui ci darà una mano".

Cosa pensa di Magnanelli ed Obiang come play?

"Lo abbiamo provato anche l'anno scorso, quando ci vengono a prendere uomo su uomo con due punte il paly crea spazi".

Qual è la sua sensazione su quello che potrà fare il Sassuolo in questa stagione?

"Ho molta fiducia nella squadra e nella società, spero che arrivi qualcuno a darci una mano sotto il punto di vista numerico".