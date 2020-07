tmw Sassuolo, De Zerbi alla base dell’addio di Tripaldelli: anche il Cagliari su di lui

Il Cagliari fa sul serio per Alessandro Tripaldelli. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com c’è stato un primo contatto tra le società con i neroverdi che hanno manifestato la volontà di esercitare il riscatto di Filippo Romagna dai rossoblù, ma i sardi hanno proposto di inserire nella trattativa il terzino sinistro classe ‘99. L’idea c’è ed è reale, ma ancora l’affare è nella sua fase embrionale in quanto non c’è stato alcun colloquio con l’entourage di Tripaldelli. In ogni caso il difensore della Nazionale Under 21 andrà via dal Sassuolo generando una grave perdita per il club emiliano visto che si tratta di un ragazzo di prospettiva che è infatti sommerso di richieste anche dall’estero. Tripaldelli è arrivato a prendere in considerazione la possibilità di un addio ai neroverdi a causa della gestione di De Zerbi che non gli ha mai manifestato grande stima pubblicamente ed ha centellinato il suo impiego nonostante quando fosse sceso in campo avesse ben figurato.