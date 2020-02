TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Bene Boga e Locatelli, 1° tempo da ricordare"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Parrotto

Intervenuto ai microfoni di TMW dalla mixed zone, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato così la vittoria conquistata contro la Roma: “Siamo stati belli, efficaci, attenti, umili, talentuosi. Abbiamo messo tante qualità, i giocatori fatto una partita bellissima. Non so se è stata la partita più bella, non è facile dirlo. Il punto di domenica a Genova è stata bella, per 70 minuti soffrir così: è una giornata che terrà ben presente".

Ma ricorderai anche questo primo tempo?

"Sì è stato un primo tempo simile a quello con il Napoli, dove però andammo al riposo con un solo gol di vantaggio, oggi tre e poteva essere anche qualcosa di più. Nel secondo tempo è venuta fuori la Roma che ci ha messo un po’ in difficoltà, ma anche noi abbiamo avuto l’occasione per fare il quarto subito e quello avevo chiesto, di non fermarci perché non sappiamo gestire”.

La velocità di esecuzione arma in più di questo Sassuolo?

"Io ho giocatori forti, che neanche loro lo sanno quanto sono forti. Lo sono sia tecnicamente che fisicamente, sia a capire le situazioni. Dobbiamo migliorare nella continuità, nell'essere ossessionati dal vincere, da giocare sempre questo tipo di partite e dal far gol".

In sette anni il Sassuolo non aveva mai battuto la Roma...

"Il mio ufficio stampa mi tiene informato su queste cose quindi lo sapevo. E' vero che non abbiamo fatto anche due vittorie di fila quest'anno...".

La classifica la guardi?

"La classifica la guardo sempre. Quest’anno a meno che non facciamo tante vittorie di fila dovremo guardarci sempre dietro, con molta attenzione. Il che non vuol dire non avere ambizione ma essere realista, quindi quando perdi non ti deprimi e quando vinci non ti esalti. Io prima ho detto che non siamo mai riusciti a fare due vittorie di fila, mi riferivo a farla a Ferrara...".

Sul mercato?

"Se avessimo tutti i giocatori a disposizione, non avremmo avuto bisogno di andare sul mercato. Con gli infortunati non del tutto guariti, avremmo dovuto far qualcosa di diverso, specie avendo venduto Duncan. Si è trattato di una cessione che ha indebolito la squadra, l'ho fatto presente alla società. Il che non vuol dire che si abbassano le ambizioni e i sacrifici che si fanno per portare i grandi giocatori. Il risultato sportivo però per me è importante come quello economico”.

Sulla grande prestazione di Locatelli?

"Locatelli è stato bravo nel momento di difficoltà, ha preso in mano la squadra in maniera importante, da leader. Oggi non ce n'è uno che ha giocato sotto tono contro una squadra che insieme all'Atalanta gioca il miglior calcio, quindi questo dà più prestigio alla nostra vittoria”.

Su Boga?

"E' un talento strepitoso, dobbiamo godercelo, dobbiamo accettare tutti i suoi difetti, io per prima, ma lui deve cercare di alzare la sua richiesta, perché non ce ne sono tanti al mondo come lui".

Consigli per Mancini?

"Non devo dare consigli a nessuno".