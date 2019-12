TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Dobbiamo fare uno step mentale in più"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato in zona mista la sconfitta contro il Napoli: "Potevamo chiudere con un vantaggio più largo il primo tempo. Nella ripresa abbiamo sofferto per diversi motivi, per il valore del Napoli e per la terza partita in una settimana. Abbiamo sofferto il giusto che si deve soffiare contro una squadra del valore del Napoli. Abbiamo sbagliato qualche occasione e poi abbiamo preso gol su calcio piazzato".

Tecnica e un po' di precisione in più?

"Tecnica, precisione e un po' di cattiveria agonistica in più".

Dicembre intenso?

"Io devo fare i complimenti ai ragazzi e ringraziarli. Dobbiamo fare uno step in più; il più difficile, mentale. Non è solo una questione di squadre ma tutto l'ambiente, nessuno escluso, se vogliamo prenderci quello che il campo dice. Sennò rimarremo una squadra, bella e zeppa di talenti che però arriva corta".

Cosa la soddisfa di più e cosa meno?

"Tante volte abbiamo buttato via punti. Siamo cresciuti tanto sotto tutti i punti di vista. Questo è un campo dove sto battendo tanto per portare la squadra a fare trentuno. Da solo probabilmente non ce la faccio e ho bisogno di tutti. Diamo l'idea di essere più forte di quello che il campo dice ma se non raccogliamo fra di noi possiamo raccontare bugie ma poi dobbiamo essere sinceri e qualcosa non facciamo come dovremmo".

C'è stato un alterco con Giuntoli?

"No. Tutto nella normalità".