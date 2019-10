TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Episodi decisivi. Risultati? Penso a giocare"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Sconfitta casalinga per Roberto De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo, dopo il 2-1 subito dalla Fiorentina, non ha gradito la prestazione della sua squadra: "Siamo diventati troppo rinunciatari, con troppa poca voglia di fare la partita. Dai centrali ai centrocampisti. Siamo una squadra che invece è costruita per giocare: se togli quello non siamo una squadra che va sulle seconde palle o che può chiudersi 90 minuti nella propria area. Questo al di là degli episodi, che determinano, e oggi quelli più significativi ci hanno visti negativi. Il secondo gol loro, arrivato su uno svarione di Duncan, e il gol fallito da Marlon, sono episodi che comunque determinavano la partita".

Ha provato a intervenire?

"Quando cerchi di correggere una cosa magari trascuri altri aspetti. Abbiamo battuto tanto sull'aspetto mentale, oggi mi sembra che ci siamo stati su questo. Abbiamo cercato di lavorare tanto sulla fase difensiva e l'abbiamo fatto perché gli avversari non hanno avuto grandissime occasioni. Però abbiamo trascurato un po' la fase di possesso. Alle volte siamo troppo verticali, anche per caratteristiche dei nostri giocatori. Però più la palla va avanti, più torna indietro veloce. Invece questa squadra deve giocare: voglio che giochi, a qualsiasi costo".

La prestazione di Verona sembrava avere dato la svolta.

"Beh, se guardiamo al lato caratteriale quella è stata una prestazione buona. A livello di risultato ottima. Oggi non abbiamo fatto meno di Verona come atteggiamento, però a Verona non si poteva giocare: oggi sì, e dovevamo farlo".

Adesso c'è il Lecce.

"Sfida contro una squadra che gioca, dobbiamo andare anche noi lì a giocare. I risultati? È roba vostra, a me interessa giocare. Perché questa squadra, per come è costruita, non può fare risultati senza giocare".