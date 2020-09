tmw Sassuolo, De Zerbi: "Il mercato? Se qualcuno va via, la squadra va aggiustata"

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato così in conferenza stampa la sfida pareggiata oggi contro il Cagliari: “Rivedere la gente allo stadio mi ha fatto un bell’effetto, speriamo che sia sempre meglio. Avere il pubblico sicuramente è un’altra cosa, senza non è calcio. Sono venuti anche in albergo i nostri tifosi a incitarci, ci ha dato felicità vederli perché tutti rivogliamo il ritorno dei tifosi allo stadio”.

Sulla partita: “Abbiamo costruito tanto e purtroppo non abbiamo realizzato, però l’anno scorso abbiamo fatto 69 gol. È un anno particolare, non possiamo pensare che non ci sia capitato niente né a livello di preparazione - che non c’è stata - né a livello di squadra, abbiamo avuto tanti giocatori fuori per le Nazionali ed è una cosa che cambia il modo di preparare le gare. Dobbiamo assestarci, ma faccio i complimenti alla squadra perché anche oggi abbiamo fatto una grande partita. I ragazzi sono bravi, dispiace per il gol che abbiamo preso in una situazione che abbiamo allenato tanto”.

Sul mercato: “Io spero che restino tutti, che si continui con questa squadra. Poi qualora dovesse accadere che qualcuno va via, la squadra va modellata e aggiustata secondo la politica del nostro club, che è quella di far crescere i giovani e di darli se arrivano delle offerte, anche perché sono anche loro che magari hanno voglia di confrontarsi con grandi realtà”.