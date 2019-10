TMW - Sassuolo, De Zerbi: "La classifica ancora non ci piace"

Fonte: Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo il successo ottenuto sul campo dell'Hellas Verona. Queste le sue parole raccolte da TMW: "È stata una partita combattuta fino alla fine, la felicità è tanta ma è già finita, perché la classifica ancora non ci piace. Mi è piaciuto molto lo spirito della squadra, noi vogliamo sempre giocare: siamo una squadra di qualità, ma oltre a questo ci vuole carattere, quello che hanno messo in campo stasera.

Djuricic? "Spero che non si accontenti di queste due prestazioni che ha fatto, altrimenti tornerà vicino a me in panchina. Quelli che sono scesi un campo oggi sono forti, ogni volta che faccio la formazione voglio avere 22 dubbi".

La Fiorentina? "Voglio vedere lo stesso atteggiamento. Noi non siamo ancora al livello dello scorso anno. Sono arrivati giocatori nuovi, alcuni che non parlano ancora italiano. Però abbiamo dimostrato di saper giocare e soffrire, possiamo fare risultato".