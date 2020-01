TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Mercato? Penso al bene della squadra"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il tecnico della Sampdoria Roberto De Zerbi ha commentato così in zona mista il match pareggiato contro la Sampdoria: “Alla fine ero arrabbiato e avevo un po’ di tensione per qualche palla che potevamo sfruttare meglio, ma sono contento perché la squadra ha fatto una grande partita, ha avuto coraggio e sacrificio per difendere il risultato anche in dieci e provare comunque a vincerla”.

Sull’episodio dell’espulsione: “Sicuramente ci ha danneggiato, poi non posso sapere come sarebbe finita in parità numerica. La voglia di difendersi e soffrire è comunque l'aspetto che deve emergere di più da oggi. Kyriakopoulos sta facendo dei passi in avanti che lo fanno sembrare un veterano”.

Sul mercato: “Se io faccio delle richieste è per il bene di tutti, della squadra, non per me: se si hanno tanti infortunati sarebbe il momento di intervenire, vedremo cosa farà la società”.

I migliori in campo oggi: “In tanti hanno fatto bene: Obiang e Locatelli sono i più in forma dei cinque, Magnanelli non lo vedo in formissima, Bouarabia lo sto aspettando in grazie perché averlo ‘vero’ sposta molto. Roma molto difficile da affrontare, bisogna farlo con coraggio”.

Su Caprari: “È un giocatore della Sampdoria, quindi non mi intrometto. Se recuperassimo tutti il mercato migliore sarebbe il nostro”, ha concluso.