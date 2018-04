TMW - Sassuolo, De Zerbi o Inzaghi se a fine stagione va via Iachini

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

Salvezza a un passo. Dopo l'ultima vittoria conquistata al Mapei Stadium contro la Fiorentina, il Sassuolo è ormai a un passo dalla matematica permanenza in Serie A e può cominciare a programmare il futuro. In questo senso, tutt'altro che scontata la permanenza di Giuseppe Iachini: la dirigenza neroverde sta valutando anche altri allenatori per il prossimo anno e, secondo quanto raccolto da TMW, due in questo momento i tecnici in cima alla lista delle preferenze: Roberto De Zerbi e Filippo Inzaghi.