TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Ottima prestazione, abbiamo ritrovato il gioco"

Fonte: Dall'inviato a Lecce Dennis Magrì

Dopo il pareggio arrivato contro il Lecce, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi si è soffermato in mixed zone. Ecco le sue parole riprese da TMW:

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?

"Per il risultato mezzo vuoto, per il gioco che è stato messo in discussione anche ultimamente, invece oggi abbiamo fatto bene la gara, abbiamo creato tanto ma non siamo stati cinici altrimenti avremmo vinto. Siamo stati sfortunati nell'aver trovato una squadra che ha trovato due gol strepitosi ma la mia è una squadra che deve passare dal gioco".

Nel secondo tempo si è visto un altro Sassuolo?

"Sì ma anche nel primo abbiamo avuto grandi occasioni e non ricordo grandi tiri degli avversari se non da fuori. Se dobbiamo discutere del risultare ci impieghiamo due secondi, ma andando ad analizzare la partita anche nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi nel secondo abbiamo fatto di più però nell'arco dei 90 minuti abbiamo fatto bene".

Sull'esordio di Kyriakopoulos?

"Ha fatto bene, gli ho fatto i complimenti, non parla ancora l'italiano come Toljan che ha fatto bene, se riesce a slegarsi ancora di più la qualità c'è in entrambi. Non è un momento facilissimo, abbiamo qualche problema ma dobbiamo stringere i denti, aspettare che rientrino tutti e aspettare di tornare a giocare sui livelli di oggi e risolvere le sbavature che ci stanno costando tanto".

Sul Bologna?

"E' una gara difficile, cercheremo di prepararla con serietà e professionalità, dando tutto come sempre".