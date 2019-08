Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

Direttamente dal palco dell'evento di presentazione del Sassuolo ha parlato l'allenatore nero-verde Roberto De Zerbi: "Sono parte di questa squadra. Li vedo bene, forti. Possiamo migliorare l'anno scorso, anche se è andato bene. Sono legato ai miei ragazzi: un allenatore può provare a dare le proprie idee ma se non è seguito, non può fare molto. In campo ci vanno loro. Non penso che nei rapporti ci sia un segreto, se non quello di essere se stessi. Do tanto, pretendo tanto e mi metto nei panni degli altri. Ma se c'è da chiedere scusa lo faccio. Poi non voglio, e non sarebbe neanche normale, andare d'accordo tutti".