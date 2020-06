tmw Sassuolo, De Zerbi prova due formazioni in vista della gara di Bergamo: out Romagna

Domenica scorsa il Sassuolo è tornato, per la seconda volta, a riassaporare il sapore e l'odore dell'erba del prato del Mapei Stadium. I tacchetti dei calciatori neroverdi sono affondati sul verde prato dello stadio di proprietà del club di Mapei e nell'aria c'era odore di nuova felicità. Il Sassuolo, come tante altre squadre, ha lavorato nel suo stadio di casa per iniziare a riabituarsi alle porte chiuse e all'atmosfera di una sfida senza tifosi. Qualcuno ironizzerà sui tifosi del Sassuolo ma vale il detto: pochi (e sempre presenti) ma buoni. De Zerbi ha iniziato a mischiare le carte in vista dell'Atalanta. Come dichiarato a TMW Radio qualche giorno fa, l'allenatore non sta lavorando tanto sull'avversario quanto sui concetti di squadra: "Stiamo preparando non partita per partita perché poi ci saranno defaticanti e rifiniture, fai fatica a preparare il piano gare, ma si deve lavorare sui principi generali e su 20 giocatori perché tutti sappiano cosa fare. Ci sarà bisogno di tutti sia nelle varie partite che nelle stesse partite. La mossa dei cinque cambi è una delle più intelligenti fatte dal calcio in questo ultimo periodo". Neroverdi dunque pronti a tornare in campo a 3 mesi e 7 giorni dopo quel Sassuolo-Brescia, ultima gara del campionato italiano sin qui disputata.

Le assenze - Tutti a disposizione per De Zerbi ad eccezione del solo Romagna, ko e assente per diversi mesi. Da valutare le condizioni di Magnanelli e Turati che ieri hanno lavorato a parte. Al momento non ci sono indisponibili per squalifica, ma nella sfida contro l'Atalanta, i neroverdi dovranno prestare attenzione ai gialli. Sono 5 infatti i diffidati: Berardi, Djuricic, Magnanelli, Marlon, Obiang.

Gli impegni di giugno - Una ripartenza a mille all'ora per il Sassuolo che dovrà affrontare in rapida successione Atalanta e Inter in trasferta ed Hellas Verona in casa. Tre sfide importanti che diranno molto sul prosieguo della stagione neroverde.

La probabile formazione anti-Atalanta Ma quali formazioni ha provato il tecnico nell'allenamento al Mapei Stadium? L'allenatore del Sassuolo può contare su una rosa di tutto rispetto che offre un ventaglio importante di scelte. Quelli in maglia neroverde sono scesi in campo con il 4-2-3-1 con Consigli in porta; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos in difesa; Obiang e Locatelli perni di centrocampo; Berardi, Traoré, Boga a supporto di Raspadori. I blu invece sono scesi in campo, sempre con il 4-2-3-1, con Pegolo tra i pali; linea difensiva formata da Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; centrocampo a due con capitan Magnanelli e Bourabia; i tre Defrel, Djuricic e Haraslin dietro all'unica punta Caputo. Domenica a Bergamo vedremo una di queste due formazioni? Difficile dirlo perché il tecnico nasconde sempre le sue carte e attende l'ultimo istante per giocarle. Però possiamo ipotizzare che, almeno alla prima contro l'Atalanta, De Zerbi mandi in campo la formazione 'tipo' (anche se a lui non piacerà questo genere di nome) che stava facendo bene prima della sosta, ad eccezione di Romagna.