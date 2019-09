TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Regalati troppi palloni. Serviva fare legna"

Fonte: dal nostro inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, analizza la sconfitta in extremis contro il Parma in mix zone: "Brucia perdere così, come quella di Roma. Abbiamo sbagliato tanto, tanti ragazzi hanno forzato troppi passaggi regalando tanti contropiedi ad una squadra che vive di questo. Se tanti giocatori fanno lo stesso errore vuol dire che non sono stato bravo io a spiegare alla squadra i pericoli della partita. Poi è chiaro che non possiamo pensare di fare tutte gare da 3-0. Serve fare legna, in una partita sporca, con un po' di cattiveria in più a prescindere da chi tu sia. Tante squadre fanno meno di noi e portano a casa punti. La gara con l'Atalanta? L'attenzione a non prendere contropiede deve esserci sempre per fare una partita. Finché sarò qui cercheremo di fare la partita, con le preoccupazioni e le attenzioni del caso".