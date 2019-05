Fonte: Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è apparso piuttosto scuro in volto al termine dell'ultima stagionale contro l'Atalanta. Queste le sue parole in zona mista: "Avrei voluto giocare 11 contro 11. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, per questo mi sarebbe piaciuto mantenere la parità numerica. Cosa è successo alla fine del primo tempo? Mi sembra che uno dalla panchina sia entrato per mettere le mani addosso ad un mio giocatore. Quindi non capisco perché sia stato espulso uno dei miei. Ripeto, mi sarebbe piaciuto giocare 11 contro 11 perché il mio giocatore mi ha detto di non aver fatto nulla e di aver preso uno schiaffo da uno entrato dalla panchina. Mi sempre un po' troppo".

L'Atalanta in Champions? "L'Atalanta ha meritato di andare in Champions, nell'arco delle 38 partite. C'è solo da fargli i complimenti".

Il calendario del Sassuolo? "Il calendario nelle ultime gare decide, perché c'è chi gioca al 100% e chi no".

Il mio futuro? "Dobbiamo parlare. Ringrazio la società per aver allestito una squadra così forte e per avermi aiutato tutto l'anno. Ora ci vedremo, abbiamo del tempo libero e parleremo".