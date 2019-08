TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Siamo troppo timidi. Obiang sarà spaziale"

Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

Il suo Sassuolo è stato sconfitto 2-1 in casa del Torino, e l'allenatore Roberto De Zerbi, al termine della gara, si è così espresso ai microfoni dei cronisti presenti nella zona mista dello stadio Grande Torino: "Abbiamo preso gol subito, tra l'altro su situazione tipica del Toro e si sono evidenziati i difetti di una squadra giovane, che sbaglia il controllo. Qualcuno va culo per terra, qualcun altro ha il braccino. O c'è anche chi ha maturazione tardiva e chi non l'avrà, perché il calcio è selezione naturale. Qualche pericolo l'abbiamo creato comunque, abbiamo avuto piano piano sempre più convinzione tanto che abbiamo creato una marea di palle gol senza subire più nulla nel secondo tempo, se non una deviazione di Zaza su tiro di Belotti che ha spiazzato Consigli. La partita è stata fatta molto bene".

Non bene Rogerio e Toljan? "No, ma il punto è che Rogerio si è fatto male perché è timido. Se uno entra convinto non si fa nulla. Lo stesso anche per Toljan, ma qui c'è da dire anche che c'entra la lingua che non tutti apprendono allo stesso modo. Muldur ha più approccio nervoso e magari si inserirà meglio. Gli altri, da Traorè a Obiang a Caputo, tutti molto bene. E aspettiamo Berardi, convinti di pensare che siamo una squadra forte".

Quanto rammarico? "Le occasioni si creano e a volte si segnano ma si sbagliano anche. Mi è piaciuta però la personalità e la voglia di far la partita da dietro, che altrimenti davanti i palloni non arrivano sennò. Il lavoro fatto prima deve essere quello giusto, ma magari rigiocando questa partita tra due mesi la vinciamo tre a due, anche andando sotto di due. Boga ha preso il palo e fatto due-tre conclusioni. Lui è l'emblema della nostra squadra: neanche lui sa quanto è forte. Ti aspetti sempre che si accenda perché quando succede otteniamo il massimo, quando siamo impauriti facciamo le cose a metà. Raspadori è entrato benissimo, con la personalità che gli ho chiesto: è da prima squadra a tutti gli effetti".

Obiang? "Ci colma la lacuna nostra, che sono i duelli. Oggi nel primo tempo li abbiamo persi tutti. Vero che il Torino li vince un po' con tutti ma con noi l'ha fatto troppo facilmente. Oggi Obiang non è ancora specifico in costruzione perché gli mancano conoscenze, ma quando capirà la nostra idea di gioco troveremo un giocatore spaziale".