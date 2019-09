TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Vittoria meritata. Ora a Parma per ripeterci"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha così commentato in zona mista la vittoria della sua squadra contro la SPAL, per 3-0: "Abbiamo meritato, è stata una settimana difficile e pesante per tutti, e questa è la risposta migliore che si poteva dare. Anche oggi non siamo partiti fortissimo, peggio dell'avversario. Anche questa è una cosa da mettere a posto. Le persone intelligenti pensano tanto a quello che fanno, e forse ci siamo portati dietro qualche pensiero da Roma. La squadra è forte, bisogna fare meno danni possibile cercando di migliorare nella mentalità. Cerchiamo di portarci 20-30 metri avanti in pressione, non è facile ma già dall'anno scorso si è capito che sappiamo giocare a calcio. Capita però di esser passivi, e una squadra completa non sta passiva quando non ha la palla. Fa piacere segnar tanti gol ma dobbiamo abbassare la casella dei gol subiti. Ci deve venir la voglia di non prendere gol, pari o forse anche maggiore di quella di farli. Per DNA poi questa squadra farà sempre gol".

Ora tanti impegni ravvicinati... "Mercoledì è una gara esame per noi, sappiamo come gioca il Parma. Lo rispettiamo perché ha qualità ma dovremo fare una partita simile a quella di oggi. Il gruppo è importante, vedremo come usciamo a livello fisico da questa partita. Se Magnanelli sta bene gioca lui, giocherà Boga e gli altri vediamo".