TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Vittoria una delle più grandi soddisfazioni qui"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Parrotto

Dopo la vittoria conquistata in casa della Spal, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è intervenuto in mixed zone. Ecco le sue parole riprese da TMW: "Sono molto felice perché ho fatto una settimana molto preoccupato. Che la mia squadra avesse qualità è risaputo, però dopo arrivi ad un certo punto che devi prendere una strada: se cerchi di migliorare e diventare grande oppure fare una vittoria con la Roma e poi cadere nuovamente. Al di là del risultato, anche nel primo tempo non avevo niente da dire alla squadra, non eravamo brillantissimi ma anche per merito della Spal e la partita era diventata difficile. Poi nel secondo tempo con lucidità, con pazienza, con l'atteggiamento giusto, capendo anche il tipo di partita abbiamo fatto bene e sono contento".

Cosa potrebbe rappresentare questa vittoria per il vostro campionato?

"Niente, ad oggi niente. Se facciamo una grande partita con il Parma, se vinciamo con il Parma, allora prenderà valore anche questa partita. Il Parma è una delle squadre che ha fatto meglio, una delle rivelazioni e quindi dobbiamo fare una grande partita".

Cosa vede di diverso nell'atteggiamento della squadra?

"Sanno quello che devono fare ed è un aspetto importante. Nessuno vuole risolverla con egoismo ed è un altro aspetto in queste gare che risulta determinante. Abbiamo una qualità singola grossa per il livello del Sassuolo e comunque abbiamo creato tanto nel secondo tempo. Ecco prima del gol di Boga e del rigore abbiamo avuto diverse occasioni. Sono stati bravi oggi: è una delle soddisfazioni più grandi da quando sono al Sassuolo".

Anche i cambi aiutano?

"Se tieni Defrel e Djuricic in panchina ti può far capire il livello della rosa che ho sempre riconosciuto tra l'altro. Djuricic non è stato bene per tutta la settimana, si è aggregato solo ieri, quindi è un aspetto solo fisico e Defrel rientrava da tanto ma quando stanno bene tutti sono problemi poi scegliere la domenica. Bellissimi problemi ma sempre problemi".