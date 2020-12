tmw Sassuolo, De Zerbi: "Vogliamo diventare una grande squadra, non lo siamo ancora"

vedi letture

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida con il Benevento, andata in scena stasera a Reggio Emilia. Ecco le sue dichiarazioni: "Nel primo tempo secondo me non abbiamo fatto male. Abbiamo giocato, non abbiamo avuto grandi occasioni ma tante potenziali occasioni, poi se ci inceppiamo nell'ultimo passaggio o nell'ultimo tiro capita, ci sono dei momenti in cui ti riesce tutto e momenti in cui tutto diventa complesso. Sono soddisfatto a come in questo piccolo periodo siamo attaccati a delle piccole sfaccettature che ci stanno permettendo di stare attaccati in alto alla classifica. Noi non ci lamentiamo mai prima delle partite ma stiamo pagando le assenze e con quelli che ci sono stiamo ottenendo dei risultati impensabili perché quando hai assenze pesanti, quando hai giocatori che non sono al 100%, paghi dazio, noi lo stiamo pagando sotto qualche aspetto e in altri per niente".

L'assenza di Caputo è quella più pesante?

"Sì, però Defrel l'anno scorso è stato l'acquisto più costoso del Sassuolo e manca anche lui che può fare la prima punta. Quindi Defrel più Caputo, Raspadori e Djuricic che sono due tra i giocatori che non stanno passando un periodo di forma straordinario il Sassuolo fa fatica, riuscire a star là è un merito che va dato ai giocatori".

Che effetto le fa restare secondo almeno per una notte?

"La conferma che il gruppo lo merita. Il gruppo sta crescendo, è cresciuto, stiamo migliorando in alcuni aspetti che mancavano negli altri anni, soprattutto nel primo anno e questo ci deve solo far lavorare con più entusiasmo, consapevolezza. Dobbiamo recuperare gli infortunati e la miglior forma, tornerà il momento in cui saremo brillanti, giocheremo come spesso abbiamo fatto, ma non sempre si può avere tutto".

Haraslin?

"L'ho abbracciato perché lo conosco bene, non è cattivo neanche se si impegna a esserlo. Ho visto l'episodio di sfuggita, ci sono delle dinamiche che se vengono riviste più importanti danno l'idea di essere dei falli intenzionali e cattivi, ti sposta il pallone e tu arrivi col piede, capita di prendere l'avversario e capita che possa venire interpretato come un brutto fallo ma non è così".

Si è fatto un ruolino di marcia da qui alla sosta?

"Il problema non è tanto nostro, è più vostro. Questi risultati che stiamo avendo, bellissimi e importantissimi, portano voi a pensare che noi siamo una grande squadra e dopo andiamo a Roma noi in 11 e loro in 10 dobbiamo vincere per forza contro una squadra molto più importante di noi, questo alla mia squadra non deve arrivare. Noi non dobbiamo avere aspettative eccessive su noi stessi e nemmeno sentire l'ansia di poter cadere e farci male. Noi cadremo un sacco di volte, voglio che ci sia sempre l'ambizione alta ma dobbiamo avere anche l'equilibrio, sapere dove siamo partiti 3 anni fa, che siamo giovani. Noi non siamo una grande squadra, vorremo diventare nel percorso una grande squadra, tanti dei miei possono diventare una grande squadra ma ad oggi non lo siamo".