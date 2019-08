Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sassuolo scatenato sul mercato in questo venerdì che chiude l'ultima settimana di trattative: i neroverdi, infatti, si sono assicurati due rinforzi di spessore come Vlad Chiriches (in foto) e Gregoire Defrel. Per il difensore accordo col Napoli per un prestito oneroso, mentre l'attaccante arriva dalla Roma con la medesima formula; ecco i due giocatori ripresi all'uscita dalla sede del club dopo la firma sui rispettivi contratti. Il francese ha dichiarato: "Sono felice".