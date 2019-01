Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre presenze in campionato e una in Coppa Italia, per un totale di 198' in campo. Cristian Dell'Orco (24) potrebbe salutare il Sassuolo a gennaio, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com. Il difensore ex Novara e Parma interessa all'Empoli ma anche al ChievoVerona.