TMW - Sassuolo, Djuricic: "De Zerbi ha ragione, devo continuare così"

Fonte: Dall'inviato, Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filip Djuricic, attaccante del Sassuolo, ha analizzato la vittoria di stasera contro l'Hellas Verona. Questo quanto raccolto da TMW: "Sono molto contento per il gol e soprattutto per la vittoria. Questi tre punti sono davvero importanti, abbiamo mostrato carattere e fatto un passo in avanti molto importante".

Le parole di De Zerbi ?

"Ha ragione. L'anno scorso ho iniziato bene, ma poi sono calato. Devo continuare a giocare con questo atteggiamento, sono contento e mi trovo bene in questo modulo. Mi serve la continuità all'interno della partita".

A chi dedica il gol?

"A uno dei miei migliori amici, gli mando un pensiero perché ha avuto un brutto incidente in settimana".

Quali sono le sue condizioni fisiche?

"Avevo preso una botta e ho avuto qualche problemino, devo lavorare per migliorare la tenuta fisica e giocare tutti e 90 i minuti".