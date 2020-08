tmw Sassuolo, doppia operazione in uscita. Aurelio va al Cesena, Pellegrini al Gubbio

È in via di definizione una doppia operazione in uscita per il Sassuolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw il club neroverde nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe concludere il trasferimento di Aurelio al Cesena e di Pellegrini al Gubbio. Entrambe le operazioni saranno sulla base del prestito secco.