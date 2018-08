TMW - Sassuolo, doppia uscita: Tripaldelli-Scamacca in prestito allo Zwolle

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia operazione in uscita per il Sassuolo. Secondo le ultimissime raccolte da TMW il club neroverde ha infatti definito con lo Zwolle i trasferimenti di Alessandro Tripaldelli e Gianluca Scamacca. I due giocatori, entrambi classe '99, sono già in viaggio per l'Olanda e si trasferiranno nel club di Eredivisie in prestito annuale.