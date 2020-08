tmw Sassuolo e Samp, piace Collado: lo spagnolo può lasciare il Barcellona

vedi letture

Ventuno anni, seconda squadra del Barcellona con una finestra sui grandi. Alex Collado potrebbe però lasciare i catalani, come filtrato già negli scorsi giorni. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero stati più contatti con club di Serie A e i feedback più importanti sarebbero arrivati da Sassuolo e Sampdoria. Il giocatore piacerebbe a Roberto De Zerbi e anche il Doria avrebbe dato riscontri positivi. A Genova il nome è anche sulla scrivania del Genoa: il Barça potrebbe farlo partire in prestito con opzione, con Collado che ha ancora un anno di contratto in Catalogna ma con l'opzione per un'ulteriore stagione.