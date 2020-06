tmw Sassuolo, già risolti e definiti gli accordi sui prestiti. Proroga per il portiere Pegolo

vedi letture

Tutto ok per i giocatori in rosa al Sassuolo in scadenza di contratto o in prestito fino a domani. Intesa con l'Asteras Tripolis già ufficiale, il club neroverde ha già esercitato l'opzione d'acquisto di Georgios Kyriakopoulos. Rinnovata l'intesa con Lukas Haraslin, in prestito con obbligo dal Lechia Gdansk, prorogato il contratto del portiere Gianluca Pegolo.