TMW - Sassuolo, il Porto segue Rogerio. È di proprietà Juventus

Il Porto è alle prese con il casting per sostituire Alex Telles, terzino sinistro ex Inter che, con ogni probabilità, si trasferirà all'Atletico Madrid per 30 milioni durante la prossima estate. Nelle scorse settimane è stato osservato Rogerio, difensore brasiliano che quest'anno veste la maglia del Sassuolo, ma è di proprietà Juventus. Il ventunenne rappresenterebbe una ottima plusvalenza per il club bianconero.