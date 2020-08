tmw Sassuolo, incontro con Paloni. Il punto su Scamacca, Frattesi e non solo

Incontro di mercato presso gli uffici del Sassuolo fra la dirigenza neroverde e l’agente Paolo Paloni. Sul piatto, non solo il futuro di Gianluca Scamacca attaccante dell’Under21 nei mirino di club sia italiani che esteri, e di Davide Frattesi, centrocampista appena rientrato dal prestito ad Empoli e con un contratto in scadenza nel giugno 2022, ma anche quello di tre giovani come Sernicola, Kolaj e Ghion (nelle scorse settimane è arrivato l’esordio in A per il giovane centrocampista) che andranno in prestito nella prossima stagione per acquisire esperienza in vista di un futuro ritorno al Mapei.