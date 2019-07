TMW - Sassuolo, l'Ascoli insiste per Scamacca

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resta in piedi la pista Ascoli per Gianluca Scamacca, punta classe 1999 di proprietà del Sassuolo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'ex PEC Zwolle - reduce dal Mondiale Under 20 con l'Italia - può accettare la corte dei bianconeri per trovare spazio nella prossima Serie B. L'Ascoli, intanto, prova a insistere per assicurarsi il talentuoso attaccante.