Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Dinamo Zagabria ha rifiutato un'offerta del Sassuolo per Edin Julardžija, centrocampista classe 2001. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club neroverde ha presentato un'offerta ufficiale in mattinata per un giocatore che in passato aveva già impressionato Inter, Tottenham, Arsenal e Roma. La proposta è stata rispedita al mittente, così come quella del Chelsea effettuata in passato.