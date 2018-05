TMW - Sassuolo, le ultime sulla panchina: servirà incontro con Iachini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Iachini ha risollevato le sorti del Sassuolo. Undicesimo posto, una salvezza raggiunta senza troppi patemi e un cambio di modulo che è risultato determinante per centrare l’obiettivo. Presto sarà tempo di programmi e di futuro. Il Sassuolo vorrebbe andare avanti con Iachini. Ci sono stati degli approcci telefonici in questi giorni, servirà però un incontro - che è stato rinviato a causa di esigenze personali della proprietà - per valutare programmi e strategie per il futuro. Iachini e il Sassuolo dovranno verificare se sono compatibili anche per la prossima stagione. Sul contratto dell’allenatore c’è un’opzione di rinnovo che scade a giugno. Questa settimana potrà chiarire tante cose. Ma molto passerà dalle strategie del Sassuolo. In campo e sul mercato. E De Zerbi, eventuale candidato se Iachini dovesse decidere di non rimanere, attende...