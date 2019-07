TMW - Sassuolo, Lirola si allena da solo: sempre più vicina la cessione

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

Cessione sempre più vicina per Pol Lirola, ormai da giorni accostato alla Fiorentina. Stamattina l'esterno spagnolo classe '97 si è infatti allenato in gruppo, salvo poi lavorare da solo nella seduta pomeridiana. In caso di intesa economica tra Sassuolo e Fiorentina, Lirola potrebbe dunque raggiungere Boateng che ha lasciato poche ora fa il ritiro di Vipiteno in direzione Firenze.