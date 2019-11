Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha commentato così in zona mista il match perso contro la Lazio: “C’è rammarico perché abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Dobbiamo rimboccarci le maniche e stare più concentrati nel finale perché una cosa del genere ci è già successa, quindi vedremo di migliorare quello che non è andato oggi. La Lazio è una grandissima squadra, ha fatto una grande partita, peccato aver perso così, ci brucia. La mia prestazione? Sono soddisfatto, credo di aver fatto abbastanza bene”.

Sulla Juventus: “È la squadra più forte del campionato, andremo lì per fare la nostra partita, sappiamo che sarà difficile, ma perché non provarci”.

Sul ruolo: “Mi trovo bene da trequartista, ho la possibilità di fare più giocate. Gioco dove mi chiede il mister e cerco di dare il massimo”.