tmw Sassuolo, Magnanelli: "Entrare nelle prime sette sarebbe magico ma non sarà semplice"

vedi letture

A margine dell'evento "sotto le stelle", organizzato per presentare la Prima squadra Maschile e Femminile del Sassuolo, ha preso la parola Francesco Magnanelli, capitano del club neroverde: "Le mie condizioni? A nove giorni dall'intervento sto bene, credo che sarò pronto per i primi di ottobre. Il Cagliari? C'è meno tempo per lavorare ma credo che la squadra abbia lavorato bene, con molti elementi che sono tornati prima. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Alzare l'asticella? Non è scontato far meglio perché l'ottavo posto dello scorso anno è stato un grande traguardo, raddoppiando o triplicando anche il valore della rosa. Tutti vogliamo provare ad entrare fra le prime sette, sarebbe qualcosa di magico".