TMW - Sassuolo, Magnanelli: "Ho voluto fare una carriera diversa dagli altri"

Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

Ai microfoni del nostro inviato, direttamente dalla serata di presentazione dei nero-verdi, ha parlato Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo: "Mi ha tenuto qua l'amore incondizionato che ho ricevuto da questa gente. Volevo fare una carriera diversa da tutti gli altri: ci sono stati momenti in cui avrei potuto andarmene, ma messi i valori sulla bilancia ho deciso di rimanere. La famiglia Squinzi è molto ambiziosa e ha sempre voluto fare qualcosa di differente. Io in questi valori mi ci sono rivisto e abbiamo fatto tanta strada insieme. Se parliamo d'Europa non ci siamo, e non voglio andare contro il patron ma la realtà è un'altra. Le squadre medie e piccole hanno comprato molto, ci sarà da battagliare. Abbiamo una buonissima squadra e un anno in più d'esperienza, sono convinto anche che la società farà sforzi. Ma dire che miglioreremo di sicuro e otterremo grandi risultati, oggi è irrealistico. Prima di tutto c'è la salvezza. Da capo-banda ai tifosi direi di essere numerosi, ma sono convinto che la squadra dimostrerà sul campo di lavorare duro e farà avvicinare ancora di più i tifosi. Come collettivo forse manca un po' di convinzione e consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta. Ci vorrebbe ambizione personale di tutti, perché a volte a Sassuolo sei anche troppo tranquillo".