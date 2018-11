© foto di Federico Gaetano

Alessandro Matri, con ogni probabilità, lascerà il Sassuolo a gennaio. Chiuso da vari profili, in particolare Kevin Prince Boateng, il centravanti - ex Milan e Juventus - cercherà una soluzione per giocare di più. Chievo ed Empoli, in questo senso, hanno già effettuato sondaggi per capire la fattibilità dell'operazione.