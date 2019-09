Fonte: Gianluigi Longari

Sfumato Santon, il Maiorca cerca ancora in Italia un rinforzo per la propria difesa: stando a quanto da noi raccolto, dalla Spagna è giunta una offerta di prestito con diritto di riscatto a 2 milioni per Alessandro Tripaldelli, esterno difensivo del Sassuolo. Proposta rifiutata dai neroverdi per il momento: il club emiliano crede molto nel giocatore.